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КУБИНКА, 6 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" представил на международном военно-техническом форуме "Армия-2016" портативный дозиметр-радиометр.
Он предназначен для оперативного измерения уровня радиоактивного загрязнения поверхностей. Прибор создан на новой электронно-компонентой базе (ЭКБ) и запоминает до 500 результатов измерений радиации, может применяться в полевых условиях при температуре от -40 до +55 градусов Цельсия, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.
По словам первого заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Попова, новая ЭКБ позволила значительно сократить время проведения радиационной разведки по гамма- и бета-загрязнению. "Дозиметр выходит на рабочий режим всего за 1 минуту и функционирует до 100 часов без смены источника питания. Он комплектуется дополнительным оборудованием и легко транспортируется в специальном кейсе", - отметил он.
Прибор может использоваться как стационарно, так и в качестве бортового или переносного средства измерения.