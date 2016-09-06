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КУБИНКА, 6 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" представил на своем стенде в рамках международного военно-технического форума "Армия-2016" прибор ночного видения большой дальности.
Как пояснили в пресс-службе холдинга, прибор предназначен для ориентирования при движении по пересеченной местности, а также для вождения автомобилей, бронетанковой и надводной техники. Дальность видения в нем ночью составляет 200 м.
По словам первого заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Попова, в прибор встроен электронно-оптический преобразователь (ЭОП) поколения 2++ с увеличенным усилением света, что позволяет видеть дальше при слабой освещенности. "За счет использования в конструкции только одного ЭОП снижена масса прибора и себестоимость его изготовления, это плюс для пользователя. Кроме того, в данный прибор встроена инфракрасная подсветка, что также позволяет с его помощью читать карту и выполнять ремонтные работы в полной темноте", – отметил Попов.
В настоящее время "Швабе" планирует модернизацию прибора: будет усовершенствована его оптическая схема, он получит ЭОП 3-го поколения.