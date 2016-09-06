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КУБИНКА, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил стенд холдинга "Швабе" в рамках международной оборонной выставки "Армия-2016" и ознакомился с последними новинками компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Швабе".
В частности, рассказали в холдинге, Воробьеву представили разведывательную оптико-электронную аппаратуру, а также устройство предупреждения о ракетной атаке из комплекса бортовой защиты новейшего ударного вертолета Ми-28НЭ.
Также губернатору продемонстрировали различные изделия, созданные предприятиями "Швабе" на отечественной элементной базе.
"Сегодня в разработке и производстве данной продукции в том числе задействованы московские и подмосковные предприятия Холдинга. Внимание к результату их работы со стороны правительства области имеет высокую значимость и способствует перспективному развитию оптической отрасли в регионе", – отметил в этой связи первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.
Воробьев также ознакомился с новой камерой "Швабе" для всепогодной навигации, работающей в ИК-диапазоне. Прибор впервые представлен на рынке отечественным производителем. С помощью данной камеры осуществляется навигация в сложных погодных условиях (туман, дождь) и ведется наблюдение, в том числе сквозь дымовую завесу.
Его технический уровень не уступает аналогам, однако стоит дешевле, подчеркнули в пресс-службе "Швабе".