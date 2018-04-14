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Сибирь

События 2018
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Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
2
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
3
Порошенко заявил, что обсудил с Трампом и Макроном их будущие встречи с Путиным
4
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
5
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
Четыре кандидата поборются за пост мэра Москвы
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День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
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Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета впервые за 20 лет отремонтирует фасады
Кроме того, предполагается восстановление элементов фасадов, которые были утрачены со временем
"Русал" в 2018 году вложит в экологическую модернизацию завода в Красноярске $100 млн
В первый этап экологической модернизации компания уже вложила $300 млн
Кубань готовится к введению курортного сбора
С 16 июля туристы будут за каждые сутки пребывания в крае платить 10 рублей
Госдума просит МЧС дать оценку действиям властей Забайкалья при наводнении в регионе
Депутаты отмечают, что, по словам жителей Читы, после введения в регионе режима ЧС они не получили предупреждений ни от органов власти, ни от МЧС
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Все новости региона

Во время тушения пожара в общежитии в Омской области 28 января
Виновник пожара с пятью погибшими в Омске получил почти три года колонии-поселения
12 июля, 11:47
Поселок Диксон
Речная навигация началась в Диксоне
12 июля, 11:35
Кемеровская ГРЭС
На Кемеровской ГРЭС вложат около 114 млн руб. в замену оборудования, улавливающего сажу
12 июля, 10:49
Свыше 230 домов в 14 населенных пунктах остаются подтопленными в Забайкалье
12 июля, 7:00
"Известия": в России могут ввести ГОСТ по пожарной безопасности
12 июля, 4:38
Красноярские ученые проведут исследование состава парниковых газов в атмосфере Арктики
11 июля, 12:14
Объем выданных в Сибири ипотечных кредитов вырос в 2018 году на 76%
11 июля, 11:19
Даши Намдаков
Художник Даши Намдаков представит в Иркутске новую коллекцию скульптур
11 июля, 10:32
Вид на Омск
В Омске начал работу центр экологического мониторинга воздуха
11 июля, 9:31
Вид на Горно-Алтайск
Многодетным семьям Горно-Алтайска предложат участки за пределами города
11 июля, 9:01
В пострадавшей от паводка Чите вновь начались дожди
11 июля, 3:57
Постер к фильму "Великий северный путь"
Путешественник Леонид Круглов представит фильм "Великий Северный путь" в Москве 17 июля
10 июля, 18:04
Врио губернатора не видит необходимости в 72-часовом транзите через аэропорт Новосибирска
10 июля, 12:48
Паводок в Чите стал самым масштабным за всю историю наблюдений
10 июля, 10:42
Штормовое предупреждение объявлено в Забайкалье из-за второй волны паводков
10 июля, 9:14
СК просит арестовать на два месяца руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
10 июля, 7:21
Сцена Новосибирского театра оперы и балета
Балет Парижской Национальной оперы прибыл на гастроли в Новосибирск
10 июля, 3:27
Норильские дети смогут увидеть жизнь белых медведей посредством VR-технологий
9 июля, 18:38
Канатная дорога в окрестностях поселка Шерегеш
"Новапорт" оценит возможность строительства аэропорта у туркомплекса Шерегеш в Кузбассе
9 июля, 16:01
Пять свалок площадью 36 тыс. кв. метров ликвидируют в Омской области
9 июля, 14:18
На территории авиационного завода в Иркутске произошел пожар
9 июля, 11:12
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В Томске разработали биоразлагаемый полимер для костных имплантатов, ускоряющий лечение
9 июля, 10:30
План набора абитуриентов в вузы Новосибирской области сократился на 2,5 тысячи
9 июля, 10:17
В Забайкалье из-за разлива рек объявили режим ЧС
9 июля, 5:35
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