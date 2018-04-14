<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KX9ZXT" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
Ваш регион:
Основной сайт
Москва
Северо-Запад
Урал
Сибирь
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Энциклопедия
Регионы
Интервью
Пресс-центр
Конференции
Фото
Тесты
Спецпроекты
Выберите город
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Самара
Казань
Омск
Челябинск
Ростов-на-Дону
Уфа
Волгоград
Пермь
Красноярск
Воронеж
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
↑
€ 72.68
↓
^
Лента новостей
Разделы сайта
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность
Международная панорама
Экономика и бизнес
Промышленность
Макроэкономика
ТЭК
Потребительский рынок
Технологии
Рынки
Транспорт
Цифровая экономика
Армия и ОПК
Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Социальная защита
Туризм и отдых
Без политики
ПФР
Экология
Отдыхай в России
Происшествия
Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Бокс/ММА
Автоспорт
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Шахматы
Культура
Искусство
Кино
Театр
Музыка
Литература
Добрости
Наука
Естественные и точные науки
Космос
Ещё
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Сибирь
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
2
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
3
Порошенко заявил, что обсудил с Трампом и Макроном их будущие встречи с Путиным
4
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
5
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
Четыре кандидата поборются за пост мэра Москвы
1
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
2
Мамонт Женя удивил ученых
3
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
4
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
5
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
6
Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста
7
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
3
Внук Брежнева умер в Крыму
4
Спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами
Темы дня
Торговая война
Дело Сергея Скрипаля
Ответные санкции РФ
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
ИННОПРОМ-2018
Интересное
Хроники пикирующей матери: Шарлиз Терон набрала вес ради откровенного фильма "Талли"
Чему нас научил ЧМ-2018
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
Фото
3
Арктическая авиаэкспедиция по девяти странам стартовала в Самарской области
12
Французские и датские болельщики побратались перед матчем в "Лужниках"
13
Разведчики впервые соревнуются в применении беспилотников на конкурсе Армейских игр
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Новосибирский театр оперы и балета впервые за 20 лет отремонтирует фасады
Кроме того, предполагается восстановление элементов фасадов, которые были утрачены со временем
"Русал" в 2018 году вложит в экологическую модернизацию завода в Красноярске $100 млн
В первый этап экологической модернизации компания уже вложила $300 млн
Кубань готовится к введению курортного сбора
С 16 июля туристы будут за каждые сутки пребывания в крае платить 10 рублей
Госдума просит МЧС дать оценку действиям властей Забайкалья при наводнении в регионе
Депутаты отмечают, что, по словам жителей Читы, после введения в регионе режима ЧС они не получили предупреждений ни от органов власти, ни от МЧС
Темы дня
Торговая война
Дело Сергея Скрипаля
Ответные санкции РФ
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
ИННОПРОМ-2018
Реклама
Все новости региона
Виновник пожара с пятью погибшими в Омске получил почти три года колонии-поселения
12 июля, 11:47
Речная навигация началась в Диксоне
12 июля, 11:35
На Кемеровской ГРЭС вложат около 114 млн руб. в замену оборудования, улавливающего сажу
12 июля, 10:49
Свыше 230 домов в 14 населенных пунктах остаются подтопленными в Забайкалье
12 июля, 7:00
"Известия": в России могут ввести ГОСТ по пожарной безопасности
12 июля, 4:38
Красноярские ученые проведут исследование состава парниковых газов в атмосфере Арктики
11 июля, 12:14
Объем выданных в Сибири ипотечных кредитов вырос в 2018 году на 76%
11 июля, 11:19
Художник Даши Намдаков представит в Иркутске новую коллекцию скульптур
11 июля, 10:32
В Омске начал работу центр экологического мониторинга воздуха
11 июля, 9:31
Многодетным семьям Горно-Алтайска предложат участки за пределами города
11 июля, 9:01
В пострадавшей от паводка Чите вновь начались дожди
11 июля, 3:57
Путешественник Леонид Круглов представит фильм "Великий Северный путь" в Москве 17 июля
10 июля, 18:04
Врио губернатора не видит необходимости в 72-часовом транзите через аэропорт Новосибирска
10 июля, 12:48
Паводок в Чите стал самым масштабным за всю историю наблюдений
10 июля, 10:42
Штормовое предупреждение объявлено в Забайкалье из-за второй волны паводков
10 июля, 9:14
СК просит арестовать на два месяца руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
10 июля, 7:21
Балет Парижской Национальной оперы прибыл на гастроли в Новосибирск
10 июля, 3:27
Норильские дети смогут увидеть жизнь белых медведей посредством VR-технологий
9 июля, 18:38
"Новапорт" оценит возможность строительства аэропорта у туркомплекса Шерегеш в Кузбассе
9 июля, 16:01
Пять свалок площадью 36 тыс. кв. метров ликвидируют в Омской области
9 июля, 14:18
На территории авиационного завода в Иркутске произошел пожар
9 июля, 11:12
В Томске разработали биоразлагаемый полимер для костных имплантатов, ускоряющий лечение
9 июля, 10:30
План набора абитуриентов в вузы Новосибирской области сократился на 2,5 тысячи
9 июля, 10:17
В Забайкалье из-за разлива рек объявили режим ЧС
9 июля, 5:35
Ещё новости
Все новости
Лента новостей
Новости
Поиск
Темы
Все
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Ещё новости
Новости партнеров
Реклама
Фотогалереи
Общество
3
Арктическая авиаэкспедиция по девяти странам стартовала в Самарской области
Спорт
12
Французские и датские болельщики побратались перед матчем в "Лужниках"
Сибирь
13
Разведчики впервые соревнуются в применении беспилотников на конкурсе Армейских игр
Сибирь
11
Детская железная дорога в Новосибирске открыла летний сезон работы в День защиты детей
Культура
6
Как в Новосибирске прошла акция "Ночь музеев"
Сибирь
7
Холода в Сибири сдерживают пожары и паводки, но осложняют работу фермеров
В стране
4
Новосибирский мастер сделал позолоченный кубок ЧМ по футболу на срезе макового зернышка
Сибирь
4
Фотографии из личного архива первого коменданта Рейхстага "раскрасили" к 9 Мая
Общество
10
Тысячи жителей Новосибирска вышли на "Монстрацию"
Сибирь
7
В Новосибирске изъяли около трех тысяч литров поддельной водки
Культура
12
Театр Льва Додина и Театр на Таганке получили "Золотую маску"
Общество
20
Как в России прошел "Тотальный диктант"
Общество
8
Президентский полк проводит первую в 2018 году церемонию развода караулов в Кремле
В стране
7
Тюменские ученые помогли рекультивировать два песчаных карьера в арктической тундре
Наука
3
Новосибирский студент разработал 3D-систему мониторинга состояния воздуха
Реклама будет закрыта через {{$root.tempTimer}}
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!