Прокуратура заставила предприятие в Иркутске погасить долг по зарплате в 33 млн рублей

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Иркутскгипродорнии" погасил задолженность по зарплате в размере более 33 млн рублей после вмешательства прокуратуры Иркутской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками предприятия полностью погашена", - говорится в сообщении прокуратуры.

Проверкой было установлено, что 338 работникам не выплачена заработная плата за апрель-май текущего года на общую сумму более 33 млн рублей. В адрес гендиректора "Иркутсгипродорнии" Владимира Ступакова прокурор Куйбышевского района Иркутска внес представление об устранении выявленных нарушений.

"Ему было также объявлено предостережение о недопущении нарушений трудового законодательства и вынесен штраф в размере 5 тыс. руб. после привлечения к административной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

ОАО "Иркутскгипродорнии" является одним из крупнейших профильных предприятий в Восточной Сибири. Имеет филиалы в Москве, Новосибирске и Красноярске, представительства в городах Благовещенске, Чите, Южно-Сахалинске и Хабаровске. Выполняет весь спектр проектно-изыскательских работ, а также строительство жилых и административных зданий, инженерных сетей и объектов дорожной инфраструктуры.