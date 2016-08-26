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Прокуроры добились отмены доплат экс-чиновникам Омской области в условиях скудного бюджета

Сибирь
26 августа, 14:25 UTC+3 ОМСК ОМСК 26, августа. /ТАСС
Доплаты должны были коснуться более тысячи бывших сотрудников правительства
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ОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Омский областной суд удовлетворил требования прокуратуры, добивавшейся отмены необоснованных доплат бывшим чиновникам региональной власти в условиях дотационного бюджета и большого количества неисполненных судебных решений, сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура Омской области в ходе проверки выявила нарушения федерального законодательства, содержащиеся в региональном законе "Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области", - говорится в сообщении.

В частности, документ устанавливает доплаты к пенсиям бывших чиновников, предусматривает государственное страхование за счет средств областного бюджета, поощрение в связи с их юбилеем, а также на компенсацию при расторжении служебного контракта и освобождении от должности. В прокуратуре отмечают, что закон допускает возможность установления таких гарантий должностным лицам органов власти, если при этом исполняются требования бюджетного законодательства.

"Предоставление дополнительных гарантий в условиях дотационного бюджета Омской области, наличия значительного количества неисполненных судебных решений по обязательствам социального характера противоречит закону", - подчеркнули в прокуратуре. Суд согласился с требованиями прокуратуры региона об отмене положений кодекса. Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ранее ТАСС сообщал, что в марте Законодательное собрание Омской области приостановило выплату пенсионных добавок бывшим высшим чиновникам региональной власти до конца года в связи с протестом прокурора области. Тогда сообщалось, что приостановка пенсионных выплат коснется более тысячи бывших сотрудников правительства.

Выплаты пенсий по выслуге лет полагались бывшим членами правительства региона, включая экс-губернатора Леонида Полежаева и ушедших в отставку министров. В дефицитном бюджете 2016 года на эти цели была заложена сумма в 161 млн рублей. Ранее прокуратура Омска в судебном порядке добилась прекращения необоснованных доплат к пенсиям муниципальных служащих мэрии и горсовета города-миллионника, на которые в год из бюджета выделялось свыше 30 млн рублей.

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