Совет по развитию туризма в Красноярском крае объединил экспертов из различных отраслей

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Совет по развитию внутреннего и въездного туризма, который объединил экспертов из различных отраслей, создан в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс- службы правительства региона.

"Создание совета было необходимо. Не может за туризм отвечать какая-то одна группа управленцев, потому что это и гостиницы, и транспорт, это и маршруты, культурные достопримечательности. Надо просто объединить по горизонтали разные ведомства, разных участников и экспертов", - процитировал собеседник агентства слова губернатора края Виктора Толоконского.

В совет, который возглавил губернатор, вошли министры краевого правительства, главы регионов и городов края, руководители агентств, представители транспортной, туристической и образовательной сфер. Его задачей является регулирование туристической деятельности и повышение конкурентоспособности красноярского туризма.

Как отметил член совета, директор Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета Владимир Колмаков, Красноярский край вполне может быть привлекательным для туристов. "Большая часть края лежит в арктической зоне, соответственно и ставку надо делать на развитие экзотического туризма. У нас уже есть своя туристическая жемчужина - знаменитый маршрут Красноярск - Дудинка. Но сервис, корабль не выдерживают критики. Для того, чтобы получать прибыль от туристов, сначала в эту сферу все-таки необходимо вложиться, нужны инвестиции", - подчеркнул он.

Согласно официальным данным, въездной туристический поток в Красноярском крае оценивается в 600 тыс. - 1 млн человек ежегодно, большую часть из которых приходится на неорганизованных туристов, "дикарей". В регионе имеется более 60 санаториев, профилакторовиев, домов отдыха и пансионатов, а также крупный бальнеологический курорт "Красноярское Загорье".

Прибрежные районы Красноярского водохранилища удобны для создания курортов

Новоселовский и Балахтинские районы Красноярского края, расположенные на побережье Красноярского водохранилища, имеют хорошие перспективы для создания здесь санаторно-курортных зон. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры туризма Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Злотников.

"Санаторно-курортные зоны могут быть созданы во многих местах Красноярского края. Например, на юге у Минусинска, здесь уже есть такие объекты. Хорошие перспективы имеют Новоселовский и Балахтинский районы.

Здесь нет каких-то солевых источников, но зато имеются обширные площади и хорошая экология для санитарно-курортного лечения", - сказал Злотников.

Он добавил, что с учетом "своеобразных климатических условий региона" упор лучше делать на сезонный отдых. "Безусловно, развитие рекреационных зон требует больших инвестиций. Также нельзя забывать о необходимости серьезных вложений в туристический сервис, в культуру обслуживания. Сегодня это проблемная отрасль", - отметил Злотников.

Красноярское водохранилище, называемое в регионе "Красноярским морем", было образовано на Енисее южнее краевого центра в XX веке после строительства плотины ГЭС.

Согласно официальным данным, въездной туристический поток в Красноярском крае оценивается в 600 тыс. - 1 млн человек ежегодно, большая часть из которых приходится на неорганизованных туристов, "дикарей". В регионе имеется более 60 санаториев, профилакторовиев, домов отдыха и пансионатов, а также крупный бальнеологический курорт "Красноярское Загорье".