Инвестор: одно из главных условий развития санаторной зоны - развитая инфраструктура

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Власти должны обеспечить туристические объекты инфраструктурно-инженерными коммуникациями, а также создать налоговые преференции для того, чтобы сделать объекты привлекательными для инвесторов. Такое мнение высказав беседе с корреспондентом ТАСС инвестор круглогодичного курорта федерального значения "Озеро Карачи" Владимир Хританков.

"Я считаю, что власти должны выполнить три условия, чтобы сделать санаторно-курортный или туристический объект инвестиционно привлекательным. Главное условие - обеспечить объект инфраструктурно-инженерными коммуникациями: электроэнергией, канализацией, очистными сооружениями, чистой водой и подъездными дорогами", - сказал он.

Также, по мнению Хританкова, если вблизи санатория расположено поселение, оно должно иметь ухоженный, курортный вид: иметь хорошие дороги, население должно быть обеспечено газом, хорошей питьевой водой. Кроме того, налоговые преференции для инвестора также являются одним из важнейших условий для вложения средств в санаторную зону. "Желательно освободить на это время инвестора от налога на имущество, НДС и предоставить преференции по прибыли", - сказал он.

В течение четырех последних лет Хританков вложил в улучшение санатория "Озеро Карачи" более 600 миллионов рублей собственных средств.

В региональном Минэкономразвития уточнили, что курорт станет основой санаторно-туристического "Озерного кластера" - инвестпроект, реализуемый с 2013 года и рассчитанный до 2019 года, предполагает создание в Чановском районе Новосибирской области санаторно-курортного комплекса на основе уникальных природных лечебных факторов, в частности озера Карачи, лечебная грязь которого содержит массу биологически активных веществ. Его общая стоимость составляет около 2,7 млрд рублей, из них 892 млн рублей вкладывает федеральный бюджет, 378 млн рублей - местные власти, остальное обеспечивает частный инвестор. Проект предполагает реконструкцию корпусов курорта "Озера Карачи", строительство оздоровительного комплекса, йодобромного бассейна, спортивных площадок. По предварительным расчетам, туристический поток после реализации инвестпроекта составит 440 тыс. человек в год.

Президент России Владимир Путин в пятницу в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития туризма назвал поиск внебюджетных инвесторов и консолидацию финансовых ресурсов одной из наиболее актуальных задач в развитии санаторно-курортного комплекса.