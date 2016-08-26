На подготовку Кемерова ко Дню шахтера направили 4,9 млрд рублей

Аман Тулеев: на угольную промышленность Кузбасса начался международный "крестовый поход"Перейти в раздел Интервью
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КЕМЕРОВО, 26 августа. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Подготовка Кемерова к Дню шахтера обошлась в 4,9 млрд рублей, направленных из различных источников. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на приеме в честь главного профессионального праздника угольного региона.
"В рамках соглашений (о социально-экономическом сотрудничестве - прим. ТАСС) от наших угольных генералов и промышленников мы получили 590 млн рублей. Плюс добавили из федерального бюджета, областного и городского. Набрали 4,9 млрд рублей", - сказал он.
За счет этих денег построено, отремонтировано и приведено в порядок 370 различных объектов. Так, построили 54 новых дома и отремонтировали еще 600, открыли два детсада, две школы, оборудованные современным цифровым оборудованием, и семь спортивных объектов, для жителей заработали два Многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, проведен капремонт около 500 км городских дорог, построена новая транспортная развязка.
Кемеровская область - ведущий угольный регион России, где добывается около 60% от всего отечественного угля. С 2001 года в Кузбассе существует традиция выбирать один из городов для масштабного благоустройства ко Дню шахтера.
День шахтера в этом году отмечается 28 августа, однако праздничные мероприятия начались уже сегодня. Кемерово получил статус областной столицы торжеств во второй раз, в 2005 году на подготовку города направили около 2 млрд рублей. В 2017 году основные праздничные мероприятия пройдут в Междуреченске.