Первая платная парковка появится в Новосибирске в декабре 2016 года

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил первый конкурс на организацию в городе платной парковки на площади Гарина-Михайловского возле железнодорожного вокзала "Новосибирск-Главный" в центре города. Она должна быть организована до 20 декабря, говорится в конкурсной документации, опубликованной на портале госзакупок.

"Объект закупки: Выполнение работ по устройству и вводу оборудования в эксплуатацию плоскостной парковки по адресу: г. Новосибирск, пересечение ул. Ленина и ул. Челюскинцев, (пл. Гарина-Михайловского). Сроки выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 20 декабря 2016 года", - говорится в документах закупки.

Согласно конкурсной документации, автоматизированная парковочная система будет включать в себя кассы оплаты, табло занятости парковки, комплекс видеонаблюдения и пост охраны.

Парковка рассчитана на 150 автомобилей. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,4 млн рублей.

Как ранее сообщал журналистам начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман, до 2019 года в Новосибирске планируется организовать 11,5 тыс. платных парковочных мест. Общая стоимость создания в городе платных парковок составит около 700 млн рублей.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял ТАСС, что городская администрация рассматривает опыт Москвы и других крупных городов, внедривших систему платных парковок. Стоимость парковки, отмечал он, может составить от 20 до 50 рублей в час.