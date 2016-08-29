Пострадавшего в ДТП под Балахтой вывезут авиацией в Красноярск

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КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Одного из пострадавших в воскресном ДТП в Балахтинском районе Красноярского края перевезут в Красноярск санитарной авиацией, еще восемь человек остаются в районной больнице. Об этом сообщили в Минздраве Красноярского края.
"Один человек в тяжелом состоянии, находится в палате интенсивной терапии - проведена консультация с травматологами Краевой клинической больницы. Борт санитарной авиации уже отправлен для его транспортировки в Красноярск", - говорится в сообщении.
Еще восемь пострадавших находятся в стационаре Балахтинской районной больницы. Среди них трое детей - подростки в возрасте 13-16 лет. Состояние пациентов в основном средней степени тяжести и не тяжелое.
ДТП произошло вечером в воскресенье на 133 километре федеральной трассы М-54. Столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль.