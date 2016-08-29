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Жительница Томска получила 16 лет колонии за убийство беременной приятельницы

Сибирь
29 августа, 9:16 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 29, августа. /ТАСС
Преступление было совершено в конце 2015 года
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ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Томска приговорил 37-летнюю горожанку к 16 годам лишения свободы за жестокое убийство беременной приятельницы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Убийство было совершено в конце 2015 года. "При наступлении позднего вечера хозяйка попросила подсудимую покинуть ее дом, однако подсудимая отказалась уйти, сославшись на неработающий общественный транспорт и отсутствие денег на такси. В результате между женщинами разгорелся конфликт, в ходе которого подсудимая толкнула потерпевшую на пол и, поместив ей в рот матерчатую салфетку, задушила", - говорится в сообщении.

Там рассказали, что на суде женщина свою вину признала частично, настаивая на том, что убивать подругу не хотела, а пыталась "заставить ее замолчать, чтобы она никого не позвала на помощь". По данным ведомства, в момент убийства женщина отбывала условное наказание.

В итоге суд приговорил ее к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В прокуратуре отметили, что у погибшей осталось двое малолетних детей.

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