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Томские ученые выводят морозоустойчивые пихты и кедры при помощи "ведьминых метел"

Сибирь
29 августа, 10:44 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 29, августа. /ТАСС
Например, благодаря селекции сосна будет иметь шаровидную крону, тонкую хвою и замедленный рост, у ели и пихты наследственные изменения проявятся иначе - их хвоя станет в несколько раз толще
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ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Ученые Ботанического сада Томского государственного университета (ТГУ) создают декоративные формы хвойных пород при помощи мутационных фрагментов кроны - так называемых "ведьминых метел". Это позволяет ускорить селекцию в несколько раз и повысить устойчивость деревьев к суровым сибирским условиям, сообщил ТАСС заведующий лабораторией тропических и субтропических растений Михаил Ямбуров.

"У нас в Сибири довольно суровые условия. И сорта европейской селекции, которые к нам поступают, многие не зимостойкие, а селекционный процесс у хвойных обычно занимает довольно длительное время. Мы отбираем из сибирских лесов местные экотипы хвойных и находим на них мутационные "ведьмины метлы". Из них можно получать интенсивно ветвящиеся сорта, например, для озеленения городов", - сказал он, отметив, что процесс селекции морозоустойчивых деревьев при помощи "мутантов" протекает в несколько раз быстрее - не более 10 лет.

Мутационные "ведьмины метлы" появляются на деревьях из-за мутаций в единственной почке. Они приводят к усилению внешних признаков деревьев - обильному ветвлению, изменению толщины хвои, яркости окраски, повышению урожайности шишек. При этом мутации, которые обычно считаются негативным фактором, придадут клонам хвойных деревьев особую живописность.

По данным вуза, например, благодаря селекции сосна будет иметь шаровидную крону, тонкую хвою и замедленный рост. У ели и пихты наследственные изменения проявятся иначе - их хвоя станет в несколько раз толще. Наряду с этим ученые смогут варьировать окраску новых сортов - отбирать формы с хвоей голубого или салатного цвета. У кедра появление мутантного гена приведет к увеличению количества шишек.

По словам Ямбурова, ученые вуза уже вывели сорта кедров с большой урожайностью шишек, сейчас ведется работа над елями, лиственницами, пихтами и соснами. "Моя студентка выиграла грант "Умник", и мы создаем клоновый архив: собираем формы, изучаем их. И те, что будут наиболее перспективны, будем предлагать для частного или городского озеленения. Если получится - зарегистрируем сорта", - отметил ученый.

Основа архива будет сформирована к концу 2017 года, сейчас в нем насчитывается уже 20 перспективных клонов.

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