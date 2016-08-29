Первые чартерные рейсы из Россию в Турцию отправятся 4-5 сентябряЭкономика и бизнес 29 августа, 11:35
Трубач в течение недели будет будить жителей Томска игрой на крыше филармонииСибирь 29 августа, 11:17
Бывший топ-менеджер ФСК ЕЭС Гончаров арестован до 26 октябряПроисшествия 29 августа, 11:10
Школы новосибирской области получат 48 новых автобусов за 76 млн руб.Сибирь 29 августа, 11:07
Алексей Дюмин: повышение престижа рабочих специальностей – одна из приоритетных задачНовости партнеров 29 августа, 11:02
"Мостотрест" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 5 раз - до 476 млн руб.Транспорт 29 августа, 10:50
Электронный дискаунтер "Ситилинк" открыл магазин в НовосибирскеНовости партнеров 29 августа, 10:38
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 29 августа, 10:30
Кирилл Андросов переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота"Транспорт 29 августа, 10:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Первые двенадцать новых школьных автобусов из 48 закупленных для сельских школ поступили в районные школы Новосибирской области. На их приобретение из областного бюджета было выделено более 76 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Позиция губернатора и правительства Новосибирской области - это обеспечение максимальной безопасности детей при их доставке в школы. 12 новых автобусов - это первая партия из 48 машин, которые закуплены для сельских школ в 2016 году, на их приобретение из областного бюджета было выделено более 76 млн рублей", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора Александра Титкова с церемонии вручения автобусов руководителям образовательных учреждений.
Он добавил, что в текущем году было приобретено в полтора раза больше школьных автобусов, чем в прошлом. Все автобусы оснащены устройством, препятствующим началу движения при открытых или не полностью закрытых дверях, что гарантирует безопасность детей при посадке в автобус и выходе из него. Также машины оборудованы системой спутниковой связи ГЛОНАСС и тахографом, позволяющим вести запись и хранение информации о действиях водителя.
Титков уточнил, что 30 автобусов будут направлены на замену автотранспорта, выработавшего свой технический ресурс, 18 - на новые школьные маршруты.
Общая протяженность школьных маршрутов в Новосибирской области составляет почти 9,5 тысяч км. Всего в школы специализированным транспортом отвозят более 11 тысяч учащихся, для этих целей используется 504 автобуса.