Школы новосибирской области получат 48 новых автобусов за 76 млн руб.

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Первые двенадцать новых школьных автобусов из 48 закупленных для сельских школ поступили в районные школы Новосибирской области. На их приобретение из областного бюджета было выделено более 76 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Позиция губернатора и правительства Новосибирской области - это обеспечение максимальной безопасности детей при их доставке в школы. 12 новых автобусов - это первая партия из 48 машин, которые закуплены для сельских школ в 2016 году, на их приобретение из областного бюджета было выделено более 76 млн рублей", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора Александра Титкова с церемонии вручения автобусов руководителям образовательных учреждений.

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Он добавил, что в текущем году было приобретено в полтора раза больше школьных автобусов, чем в прошлом. Все автобусы оснащены устройством, препятствующим началу движения при открытых или не полностью закрытых дверях, что гарантирует безопасность детей при посадке в автобус и выходе из него. Также машины оборудованы системой спутниковой связи ГЛОНАСС и тахографом, позволяющим вести запись и хранение информации о действиях водителя.

Титков уточнил, что 30 автобусов будут направлены на замену автотранспорта, выработавшего свой технический ресурс, 18 - на новые школьные маршруты.

Общая протяженность школьных маршрутов в Новосибирской области составляет почти 9,5 тысяч км. Всего в школы специализированным транспортом отвозят более 11 тысяч учащихся, для этих целей используется 504 автобуса.