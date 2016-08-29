Заключенные в Бурятии пытались сбежать, взяв в заложники полицейского

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УЛАН-УДЭ, 29 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против двух заключенных в Бурятии, которые накануне попытались сбежать из изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД по Бичуринскому району, взяв в заложники полицейского, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"По данным следствия, 20 августа в ИВС ОМВД России по Бичурскому району для ознакомления с приговорами прибыли двое осужденных: один - за убийство, другой - за разбой. Оба содержались в одной камере. В воскресенье, 28 августа, возвращаясь с вечерней прогулки, они напали на сотрудников изолятора, нанесли удары одному из полицейских и вместе с ним заперлись внутри, перекрыв остальным вход в помещение", - говорится в сообщении.
Оставшись наедине с захваченным сотрудником ИВС, заключенные принялись жестоко избивать его, а затем, связавшись по рации и телефону с руководством отдела внутренних дел, потребовали для себя транспорт и беспрепятственный выход из изолятора.
В ходе последовавшего штурма оба были обезврежены сотрудниками полиции и задержаны. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст.206 УК РФ ("Захват заложника с применение насилия, опасного для жизни и здоровья") и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК РФ ("Покушение на побег из-под стражи с применением насилия, опасного для жизни и здоровья").