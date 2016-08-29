Трубач в течение недели будет будить жителей Томска игрой на крыше филармонии

ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Музыкант Алексей Шелест в течение недели будет будить жителей Томска, играя соло на трубе по утрам на крыше здания Большого концертного зала в центре города, сообщили ТАСС в пресс-службе Томской областной филармонии.

"Он будет играть 5-10 минут перед оркестровой репетицией, которая начинается в 10:00 (время местное). Это такая утренняя побудка", - уточнили в пресс-службе.

По данным филармонии, утренний концерт ожидает горожан каждый день в 9:50 по местному времени со 2 по 8 сентября. Музыкант будет исполнять соло на крыше, а зрители смогут увидеть его и услышать игру, стоя на площади перед зданием зала.

Акция приурочена к завершению фестиваля "Летние вечера в органном зале". Финальный концерт состоятся 8 сентября, в программе - концерт для трубы с оркестром эстонского композитора Эйно Тамберга, который исполнит Алексей Шелест. "А каждое утро до концерта он будет исполнять фрагменты из этого произведения. На крыше трубач также исполнит фрагменты "Рапсодии в стиле блюз" Джорджа Гершвина, сочинений Марка Шарпантье и Джузеппе Тартини", - уточнили в филармонии.

Алексей Шелест работает в Томской филармонии с 2015 года. Он является учеником заслуженного артиста России Шевкета Тейфикова, одного из лучших трубачей России, в прошлом артиста Томского симфонического оркестра. По данным филармонии, концерт для трубы с оркестром Тамберга - одно из самых сложных произведений для исполнения. Музыкантов, которые берут это произведение в репертуар, можно перечесть по пальцам.