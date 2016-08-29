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Угольщики в Кузбассе помогут ученым спасти краснокнижного червя в зоне будущей добычи

Сибирь
29 августа, 12:10 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Планируется исследовать возможности переселения этого вида, а также изучить возможность их размножения в неволе
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КЕМЕРОВО, 29 августа. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Ученые Кемеровского госуниверситета совместно с угольщиками проведут фундаментальные исследования по возможным вариантам спасения краснокнижного червя - эйзении салаирской, существование которой оказалось под угрозой, так как территория ее обитания отдана под разработку. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой зоологии и экологии госуниверситета Николай Скалон.

"На данный момент достигнуты договоренности с угольщиками. Они заинтересовались, чтобы помочь провести исследования, и заключают с нами договор с тем, чтобы профинансировать наши исследования", - сказал он. Для фундаментального исследования планируется закупить специальное оборудование по изучению особенностей микроклимата и почвы на этой территории.

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"Планируется исследовать возможности переселения этого вида, а также изучить возможность их размножения в неволе", - пояснил Скалон. Кроме того, ученые изучат новые районы, где может обитать эйзения салаирская. Сейчас известно только одно место ее обитания - на севере Новокузнецкого района возле реки Черновой Нарык. Их численность здесь составляет примерно 2 экземпляра на 1 кв. м, тогда как для более распространенных видов червей норма - примерно 100 экземпляров на 1 кв. м.

"Для эйзении салаирской, конечно, ситуация очень грустная: на этой территории находятся запасы угля. Поэтому у нас сейчас задача - обследовать север бассейна Чернового Нарыка, где пока не планируется никаких разработок, может быть, мы найдем ее в этом районе", - добавил завкафедрой.

Как сообщалось, существование люмбрицидов оказалось под угрозой из-за того, что территория их обитания была отдана под добычу. Угольщики получили лицензию в 2005 году, но активные работы по освоению этой территории начались в 2013. Завкафедрой уточнил ТАСС, что найти виновных в этой истории не удалось. По его мнению, "скорее всего, это было не злоупотребление (специалистов ответственных ведомств - прим. ТАСС), а неграмотность".

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