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Томский IT-техникум после модернизации будет готовить кадры для инновационного бизнеса

Сибирь
29 августа, 12:57 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 29, августа. /ТАСС
Многофункциональный центр прикладных квалификаций будет готовить системных администраторов, веб-дизайнеров и программистов
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ТОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Томская область и предприятия-партнеры вложили суммарно 68 млн рублей в модернизацию Томского техникума информационных технологий и создание на его базе многофункционального центра прикладных квалификаций, где будут готовить специалистов для инновационных производств, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Центр будет готовить системных администраторов, веб-дизайнеров и программистов для инновационных производств. Лаборатории многофункционального центра оснащены по последнему слову техники. Всего их здесь пять: веб- разработка, технология создания баз данных, разработка мобильных приложений, сетевое и системное администрирование, 3D-моделирование", - говорится в сообщении.

Центр будет готовить до 1,5 тыс. специалистов в год. Также техникум запускает новые направления для школьников - "Мобильная робототехника", "Веб-разработка", "Компьютерная графика и 3D-моделирование". Это позволит приступить к подготовке участников JuniorSkills от Томской области.

Преподаватели центра прошли подготовку в академии Cisco, компаниях IT-сектора и центре повышения квалификации WorldSkills Russia. Партнерами центра по подготовке кадров выступили крупные инновационные компании Томска, Почта России и Томский университет систем управления и электроники. Они участвуют как в обновлении учебных программ, так и в поставке современного программного обеспечения, предоставляют места для учебной практики и стажировок.

"Этот центр подготовки рабочих нового поколения уже четвертый по счету, который мы вместе с бизнесом открыли за последние годы. Преимущества работы в таком формате уже оценили руководители нефтегазового комплекса, ЖКХ, строительства и судоходства. Модернизация томских техникумов влияет на повышение престижа рабочих профессий не меньше, чем достойная заработная плата и комфортные условия труда", - привели в пресс-службе слова замгубернатора Чингиса Акатаева.

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