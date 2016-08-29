Научно-образовательный кластер создадут на базе инженерных классов в школах Новосибирска

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НОВОСИБИРСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Научно-образовательный кластер будет создан на базе инженерных классов в Новосибирске. Такое решение было принято в рамках общегородского форума "Новосибирск - город безграничных возможностей", сообщила пресс-служба главы города.
"Первый в Новосибирске научно-образовательный кластер будет создан на базе инженерных классов, которые работают в новосибирских школах. Он будет создан в рамках программы "Национальная технологическая инициатива" и государственной программы "Доступная среда",- сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на итоговом пленарном заседании форума.
Мэр добавил, что в работу по его созданию подключатся департамент социального развития и инженеры-ученые, которые работают под эгидой департамента промышленности и науки.
По словам мэра, идея о создании кластера родилась на форуме в ходе проведения форсайт-площадок, где с 22 по 26 августа школьники инженерных классов разрабатывали инновационные макеты, прототипы, программы, которые улучшили бы качество жизни их сверстников - детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди разработок - проект мобильного приложения "Иди за мной" для ориентирования детей с нарушениями зрения в здании школы, информационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья, проект парты-кушетки, которая поможет в обучении детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, навигационный комплекс для помощи людям с нарушениями зрения, проект "Умная дверь" для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.
"Ученики инженерных классов предложили такие решения, которые рассматриваются предпринимателями чтобы их серьезно внедрять в экономику, в производство", - отметил мэр.
Десять тысяч жителей Новосибирска, в том числе 1,2 тысячи инвалидов, приняли участие в новом социальном проекте "Город безграничных возможностей". С 22 по 29 августа на разных площадках города прошло более 50 мероприятий. Все мероприятия проходили по четырем основным направлениям: образование для доступной среды, культура и спорт, технологии и предпринимательство, социальные практики. Главная задача форума - поиск актуальных решений для формирования универсальной городской среды, комфортной для всех жителей, независимо от их возраста и состояния здоровья.