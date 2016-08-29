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Более 25 бесхозных захоронений сибирской язвы находится в Забайкалье

Сибирь
29 августа, 13:21 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
По данным Россельхознадзора, их точные координаты неизвестны, что создает угрозу распространения заболевания
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© Пресс-служба Губернатора ЯНАО/ТАСС

ЧИТА, 29 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Свыше 80 захоронений сибирской язвы расположено на территории Забайкальского края, 26 из них - бесхозны, и их точные координаты неизвестны, что создает угрозу распространения заболевания, сообщила в интервью ТАСС заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Марина Савкова.

"На территории Забайкальского края находится 81 сибиреязвенное захоронение, у 26 из них нет хозяина, и мы не знаем точное место нахождения этих захоронений: в кадастровом документе указана только местность, а конкретной точки с координатами там нет. Такие захоронения никак не охраняются, выявить их не представляется возможным, так как они могут быть даже столетней давности", - сказала Савкова.

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Из-за такой ситуации в Забайкалье, где вспышку сибирской язвы фиксировали в начале 2000-х годов, сохраняется угроза распространения этого заболевания. "Так как мы находимся в зоне риска, у нас проводится 100-процентная вакцинация, все животные перед выходом на пастбище должны быть иммунизированы: в 2015 году против сибирской язвы иммунизировано свыше 1,6 млн голов домашних животных - лошадей, коров, овец и коз, свиней, верблюдов. За первое полугодие 2016 года иммунизировано почти 530 тыс. голов", - добавила представитель Россельхознадзора.

Вакцинация также проводится среди тех людей, которые находятся в группе риска - это медицинские и ветеринарные работники, работники мясокомбинатов, животноводы.

Предыдущий случай вспышки сибирской язвы произошел в Забайкалье в начале 2000-х годов. Тогда сильные ливни размыли захоронения. В результате заболели два человека, которые разделывали животное.

Ранее ТАСС сообщал, что в Ямальском районе ЯНАО 25 июля был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тыс. оленей. Диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей, 1 августа от кишечной формы болезни скончался 12-летний подросток. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.

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