Правительство Новосибирской области предложило платить сельским старостам

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области предлагает установить денежное вознаграждение за работу сельского старосты. Это позволит добиться от старост выполнения тех задач, которые на них возлагают, сообщил в ходе заседания правительства региона заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области Михаил Жиганов.

"У нас избрано более 280 старост сельских населенных пунктов. Проблема только в одном: единственный район, где это материально стимулируется и как-то работает - Черепановский. Для дальнейшего развития института сельских старост важны две статьи: определение их правового статуса и материальное обеспечение", - сказал Жиганов, подчеркнув, что еще в трех районах области старосты показывают какую-то активность, а в остальных "просто числятся".

Он отметил, что в обязанности старосты входит поддержание инфраструктуры села, в том числе, организация очистки дорог, обеспечения газом и водой, выпаса скота. Кроме того, староста организует культурно-массовые мероприятия, организовывает помощь в заготовке сена и дров пенсионерам, проводит профилактику правонарушений и хулиганства.

В Новосибирской области насчитывается 429 сельских поселений, в состав которых входит более 1,5 тыс. населенных пунктов. Сельское поселение, объединяющее несколько деревень и поселков, обладает одной администрацией, а расстояние между составляющими его населенными пунктами может доходить до нескольких десятков километров. Таким образом, для жителей небольших деревень староста часто оказывается единственным представителем власти на месте.

Закон утвердит в регионе соответствующий правовой статус старосты и установит для него сумму денежного вознаграждения, которую будет определять районный совет депутатов. Правительство одобрило законопроект, теперь его рассмотрит сессия Заксобрания области.