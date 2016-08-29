Первые пять списанных московских трамваев прибыли в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Первые 5 из 10 подержанных трамваев, закупленных у "Мосгортранса", прибыли из Москвы в Новосибирск. В Сибири ждут еще более 20 списанных в столице вагонов.

"В связи с необходимостью увеличения инвентарного парка вагонов, связанное с предстоящим вводом в эксплуатацию трамвайной линии по улице Титова до жилмассива Чистая слобода, и с учетом высокой стоимости новых вагонов, было принято решение о приобретении в городе Москве 10 вагонов модели 71-608КМ", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

По данным собеседника агентства, минимальная цена одного нового вагона по состоянию на март 2016 года составляла 21 млн рублей. Всю партию из 10 подержанных московских трамваев независимые эксперты оценили в сумму порядка 4,5 млн рублей, в нее входит транспортировка в Новосибирск.

Первая партия прибыла в депо 27 августа, еще 5 трамваев ждут в Новосибирске осенью. Несмотря на солидный возраст - большинству вагонов около 18 лет - все они на ходу, им потребуется небольшой косметический ремонт и покраска. "Приобретенные вагоны унифицированы по основным узлам и агрегатам с вагонами модели 71-605, массово эксплуатируемыми в Новосибирске, что существенно снижает эксплуатационные затраты и не требует специальной переподготовки водительского и ремонтного персонала", - добавили в пресс-службе.

Москва - регионам

"Мосгортранс" списывает старые, но еще исправные вагоны в рамках программы обновления подвижного состава. Их заменяют на более современные, а старые по уже сложившейся практике продают, как, например в Новосибирск, или дарят городам - Омску, Томску и Иркутску. В этом году списанные московские трамваи ждут еще в трех сибирских городах. В первой половине сентября пять трамваев возрастом 19-20 лет должны прибыть в Томск.

Томск оплачивает только транспортировку. "Они еще 10 лет минимум отходят", - сказал ТАСС директор Томского трамвайно-троллейбусного управления Григорий Шульгин. На аналогичных условиях ждут трамваи в Омске, там транспорт рассчитывают получить до конца года. Еще 12 трамваев "Мосгортранс" подарил к 355-летию Иркутска. Планируется, что они прибудут в город осенью.

По данным "Горэлектротранспорта" Новосибирска, протяженность трамвайных путей в городе составляет около 150 км. Ежедневно по 11 маршрутам из депо разъезжаются около 100 трамваев.