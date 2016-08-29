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Первые пять списанных московских трамваев прибыли в Новосибирск

Сибирь
29 августа, 13:46 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, августа. /ТАСС
Всего город закупил 10 вагонов
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© Михаил Фомичев/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Первые 5 из 10 подержанных трамваев, закупленных у "Мосгортранса", прибыли из Москвы в Новосибирск. В Сибири ждут еще более 20 списанных в столице вагонов.

"В связи с необходимостью увеличения инвентарного парка вагонов, связанное с предстоящим вводом в эксплуатацию трамвайной линии по улице Титова до жилмассива Чистая слобода, и с учетом высокой стоимости новых вагонов, было принято решение о приобретении в городе Москве 10 вагонов модели 71-608КМ", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

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По данным собеседника агентства, минимальная цена одного нового вагона по состоянию на март 2016 года составляла 21 млн рублей. Всю партию из 10 подержанных московских трамваев независимые эксперты оценили в сумму порядка 4,5 млн рублей, в нее входит транспортировка в Новосибирск.

Первая партия прибыла в депо 27 августа, еще 5 трамваев ждут в Новосибирске осенью. Несмотря на солидный возраст - большинству вагонов около 18 лет - все они на ходу, им потребуется небольшой косметический ремонт и покраска. "Приобретенные вагоны унифицированы по основным узлам и агрегатам с вагонами модели 71-605, массово эксплуатируемыми в Новосибирске, что существенно снижает эксплуатационные затраты и не требует специальной переподготовки водительского и ремонтного персонала", - добавили в пресс-службе.

Москва - регионам

"Мосгортранс" списывает старые, но еще исправные вагоны в рамках программы обновления подвижного состава. Их заменяют на более современные, а старые по уже сложившейся практике продают, как, например в Новосибирск, или дарят городам - Омску, Томску и Иркутску. В этом году списанные московские трамваи ждут еще в трех сибирских городах. В первой половине сентября пять трамваев возрастом 19-20 лет должны прибыть в Томск.

Томск оплачивает только транспортировку. "Они еще 10 лет минимум отходят", - сказал ТАСС директор Томского трамвайно-троллейбусного управления Григорий Шульгин. На аналогичных условиях ждут трамваи в Омске, там транспорт рассчитывают получить до конца года. Еще 12 трамваев "Мосгортранс" подарил к 355-летию Иркутска. Планируется, что они прибудут в город осенью.

По данным "Горэлектротранспорта" Новосибирска, протяженность трамвайных путей в городе составляет около 150 км. Ежедневно по 11 маршрутам из депо разъезжаются около 100 трамваев.

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