"Почта России" уволила сотрудницу, выбросившую письма в забайкальском лесу

ЧИТА, 29 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. "Почта России" уволила сотрудницу, которая выбросила письма в лесу в Могочинском районе Забайкальского края. Вся корреспонденция собрана и передана для доставки, сообщила пресс-служба УФПС Забайкальского края (филиал ФГУП "Почта России").

"Вся письменная корреспонденция собрана и передана почтальонам в доставку. По данному факту могочинским почтамтом оперативно проведено внутреннее расследование. Работница, допустившая грубое нарушение служебной дисциплины, уволена. Материалы расследования в отношении бывшего сотрудника переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

О странной находке, выброшенных письмах и документах, ранее написал в своем блоге глава Могочинского района Дмитрий Плюхин. "Мне позвонили возмущенные жители Могочи и сообщили, что нашли в лесу за городом целые кучи писем, бумаг и документов, которые были выброшены работниками почты", - написал он.

Плюхин добавил, что после в лесу было найдено еще несколько мест, "куда была переадресована наша с вами корреспонденция". "Это свинство! Люди пишут письма, отправляют, покупая марки, оплачивают услуги доставки, а работники почты просто выбрасывают это в лес", - добавил глава района.