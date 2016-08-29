"Почта России" уволила сотрудницу, выбросившую письма в забайкальском лесу

Футболист "Анжи": было не стыдно проиграть эффективному "Спартаку"Спорт 29 августа, 15:45
"Селтик" и "Рейджерс" могут войти в состав Футбольной лиги АнглииСпорт 29 августа, 15:40
Турция предупредила Дамаск об операции "Щит Евфрата" в Сирии при помощи РФМеждународная панорама 29 августа, 15:36
Путин не поедет на матч Россия - Турция в АнтальюСпорт 29 августа, 15:15
В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана КаримоваПолитика 29 августа, 15:13
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в КрасноярскСибирь 29 августа, 15:12
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООНПолитика 29 августа, 15:08
Путин обсудил с членами Совбеза итоги переговоров США и РФ по СирииПолитика 29 августа, 15:05
Более 340 дополнительных автобусов выведут осенью перевозчики на маршруты в МосквеОбщество 29 августа, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 29 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. "Почта России" уволила сотрудницу, которая выбросила письма в лесу в Могочинском районе Забайкальского края. Вся корреспонденция собрана и передана для доставки, сообщила пресс-служба УФПС Забайкальского края (филиал ФГУП "Почта России").
"Вся письменная корреспонденция собрана и передана почтальонам в доставку. По данному факту могочинским почтамтом оперативно проведено внутреннее расследование. Работница, допустившая грубое нарушение служебной дисциплины, уволена. Материалы расследования в отношении бывшего сотрудника переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
О странной находке, выброшенных письмах и документах, ранее написал в своем блоге глава Могочинского района Дмитрий Плюхин. "Мне позвонили возмущенные жители Могочи и сообщили, что нашли в лесу за городом целые кучи писем, бумаг и документов, которые были выброшены работниками почты", - написал он.
Плюхин добавил, что после в лесу было найдено еще несколько мест, "куда была переадресована наша с вами корреспонденция". "Это свинство! Люди пишут письма, отправляют, покупая марки, оплачивают услуги доставки, а работники почты просто выбрасывают это в лес", - добавил глава района.