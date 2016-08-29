СК возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Иркутской области

КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Восточно-Сибирское следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Иркутской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления.

"Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки 25 июля 2016 года вертолета Scorpion по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 25 июля в 16 часов по местному времени вертолет Scorpion, на борту которого находились 2 человека, совершил жесткую посадку вблизи поселка Подволочное Усть-Удинского района Иркутской области. В результате происшествия пилот и пассажир получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы. Уточняется, что в результате посадки вертолет был почти полностью разрушен.

Расследование продолжается, следователи устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.