СК возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Иркутской области

Футболист "Анжи": было не стыдно проиграть эффективному "Спартаку"Спорт 29 августа, 15:45
"Селтик" и "Рейджерс" могут войти в состав Футбольной лиги АнглииСпорт 29 августа, 15:40
Путин не поедет на матч Россия - Турция в АнтальюСпорт 29 августа, 15:15
В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана КаримоваПолитика 29 августа, 15:13
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в КрасноярскСибирь 29 августа, 15:12
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООНПолитика 29 августа, 15:08
Путин обсудил с членами Совбеза итоги переговоров США и РФ по СирииПолитика 29 августа, 15:05
Более 340 дополнительных автобусов выведут осенью перевозчики на маршруты в МосквеОбщество 29 августа, 15:04
Рашид Темрезов принял участие в республиканском совещании педагогических работниковНовости партнеров 29 августа, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Восточно-Сибирское следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Иркутской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления.
"Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки 25 июля 2016 года вертолета Scorpion по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, 25 июля в 16 часов по местному времени вертолет Scorpion, на борту которого находились 2 человека, совершил жесткую посадку вблизи поселка Подволочное Усть-Удинского района Иркутской области. В результате происшествия пилот и пассажир получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы. Уточняется, что в результате посадки вертолет был почти полностью разрушен.
Расследование продолжается, следователи устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.