Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Самолет С-47 "Дуглас", потерпевший аварию в 1947 году на Таймыре, доставлен в понедельник в Красноярск на теплоходе "Кисловодск". Об этом сообщил ТАСС представитель Экспедиционного центра Русского географического общества (РГО) в Сибирском федеральном округе.

Экспедиционный Центр РГО СФО

"Самолет "Дуглас", вывозом которого занималась экспедиция РГО, доставлен в Красноярск теплоходом Енисейского речного пароходства "Кисловодск", - сказал собеседник агентства.

Доставка самолета шла в несколько этапов. Сначала его разобрали и отправили на баржах по реке Пясина до гидропорта Валек, затем вертолетами довезли до города Дудинки, где загрузили в теплоход.

"Мы старались доставить наш необычный груз как можно быстрее, и в итоге транспортировка из Дудинки заняла пять суток. Хотелось скорее показать красноярцам этот уникальный самолет. Отважные люди, участвующие в освоении Севера, и их подвиги должны быть отмечены", - отметил капитан теплохода "Кисловодск" Юрий Тронин.

Пока "Дуглас" будет размещен на специальной площадке Экспедиционного центра РГО СФО. В ближайшее время состояние самолета оценят специалисты, и начнется подготовка к реставрационным работам. В частности, предстоит расшифровать и восстановить записи, сделанные пассажирами и членами экипажа на его борту во время вынужденной посадки в тундре в ожидании помощи. После реставрации самолет станет ключевым экспонатом Музея освоения русского севера, который планируется создать в Красноярске.

23 апреля 1947 года во время рейса из бухты Кожевникова в Красноярск у самолета отказали оба мотора, и командир экипажа был вынужден совершить вынужденную посадку. Из 26 человек, находившихся на борту самолета, погибли девять, когда попытались по тундре выйти к населенному пункту. Остальные были эвакуированы с места крушения, самолет тогда увезти не удалось, и он находился в тундре до настоящего времени. Тем не менее, несмотря на аварию, он сохранился практически полностью. С-47 - один из восьми тысяч американских самолетов, что были переданы СССР в 1942-45 годах по лендлизу.