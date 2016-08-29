Меняйло: работу ассоциации "Сибирское соглашение" переформатируют

КЕМЕРОВО, 29 августа. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Деятельность ассоциации "Сибирское соглашение" будет переформатирована с учетом требований времени. Об этом журналистам в Кемерове сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

"Есть структура - межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение", она не выполняет те задачи, которые перед ней стоят. Эти задачи надо уточнить и после ее (ассоциацию - прим. ТАСС) переформатировать немного. <…> Мы сделаем ее отвечающей тем требованиям, которые сегодня предъявляются, то есть требованиям времени", - сказал он.

По его мнению, ассоциация должна помогать главам субъектов в реализации региональных и межрегиональных проектов. "Она не должна заниматься научной деятельностью - у нас в Сибири есть потенциал (для решения этой задачи - прим. ТАСС), она должна быть подспорьем главам регионов. Эта структура, которая может в себя включить как проектный офис и экспертное сообщество, так и реализацию, сопровождение региональных и межрегиональных проектов и программ. Это снимет часть забот у глав регионов", - пояснил он.

Как добавил Меняйло, этот вопрос обсуждался в понедельник на встрече с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, так и с главами других субъектов СФО.

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов России "Сибирское соглашение" была создана более двадцати лет назад.