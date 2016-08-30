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Цена на услуги эвакуаторов в Новосибирске может снизиться после создания платных парковок

Сибирь
30 августа, 9:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, августа. /ТАСС
Предполагается, что после упорядочивания парковочного пространства работы у эвакуаторов станет меньше
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НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Стоимость эвакуации автомобилей в Новосибирске может снизиться после создания в центре города платных парковок, поскольку после упорядочивания парковочного пространства работы у эвакуаторов станет меньше, сообщил ТАСС директор муниципального бюджетного учреждения "Новосибирская городская служба парковки" Игорь Зимин.

"Насколько я знаю, сейчас разрабатывается новое положение (регламентирующее работу эвакуаторов - прим. ТАСС), и цена должна снизиться. Машины эвакуируют за нарушения правил дорожного движения, парковку в неположенных местах. Если парковочное пространство упорядочить (путем введения платных парковок - прим. ТАСС), мне кажется, работы у эвакуаторов будет меньше, это мое личное мнение", - сказал Зимин.

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По его словам, платные парковки в центре города позволят также снизить транспортную нагрузку на старые улицы, не рассчитанные на такое количество автомобилей.

"Парковок недостаточно, но сказать, сколько их еще нужно, нельзя. Потому что сколько бы парковок не делали, их все равно не хватит - чем больше их строится в центре города, тем больше сюда притягивается транспорта. В центральной части города невозможно построить столько парковок, сколько нужно, поскольку здесь сейчас находится множество торговых и офисных центров", - подчеркнул собеседник агентства.

В то же время, по его словам, в спальных районах города ситуация обстоит лучше, поскольку новые дома проектируются сразу с парковочными местами.

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