Новый оптово-распределительный центр построят в Иркутской области для поддержки фермеров

ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области для поддержки фермеров планируют построить областной оптово-распределительный центр (ОРЦ) на базе аграрного предприятия "Искра", находящегося в 100% собственности региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Илью Сумарокова.

"У крестьянских хозяйств существует проблема сбыта продукции, этот вопрос нужно решать на уровне региона. Нам необходимо создавать четкую товаропроводящую инфраструктуру, которая позволит выстроить логистику поставок сельхозпродукции", - процитировали министра в пресс-службе.

По его словам, помимо поставок товаров во все торговые точки, центр будет работать по государственному и муниципальному заказам для нужд социальных учреждений. Это позволит фермерам активнее участвовать в госзакупках.

Как пояснили в пресс-службе, ОРЦ представляет собой современную инфраструктуру оптового рынка продовольствия, связывающую поставщиков и покупателей, обеспечивающую услуги хранения, обработки свежей продукции и логистики. Сотрудничая с ОРЦ, иркутские товаропроизводители смогут также выходить на новые рынки сбыта, в том числе в крупные сетевые магазины, и поставлять продукцию на экспорт в другие регионы.

Отмечается, что реализация проекта будет проходить поэтапно в течение четырех лет. В ОРЦ в перспективе будут размещены структурные подразделения Россельхознадзора и ветеринарной службы, которые будут осуществлять контроль за качеством продукции. Минсельхоз РФ возмещает регионам за счет федерального бюджета 20% затрат на создание ОРЦ.