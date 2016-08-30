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Архитекторы Новосибирска создают историческую 4D-карту города

Сибирь
30 августа, 10:27 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
По словам специалиста, это будет своеобразная "машина времени" Новосибирска: пользователь сможет посмотреть, как выглядел город в целом, так и его отдельные улицы и кварталы в разные периоды времени
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НОВОСИБИРСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Специалисты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) приступили к разработке 4D-модели исторического развития Новосибирска. Это первая подобная разработка в Сибирском федеральном округе, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске проректор вуза Андрей Радзюкевич.

"Это будет сайт, на котором любой желающий сможет увидеть, как развивался наш город Новониколаевск- Новосибирск с момента возникновения в конце XIX века и до наших дней. Работа будет создана с помощью "динамического 4D-моделирования", - рассказал он.

По словам специалиста, это будет своеобразная "машина времени" Новосибирска: пользователь сможет посмотреть, как выглядел город в целом, так и его отдельные улицы и кварталы в разные периоды времени. Кроме того, по любому объекту можно будет получить справочную информацию.

"Мы разрабатываем не карту вроде "дубль ГИС" с обезличенными кубиками, а динамическую модель города, где дома будут показаны с подробностями - с дверями, наличниками", - подчеркнул Радзюкевич. По его словам, сайт будет создан к 2017 году и предназначен для широкого пользования - как ученых-краеведов, архитекторов, студентов и школьников, так и обычных граждан, интересующихся историей города.

 

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