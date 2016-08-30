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Уголовное дело бывшего замначальника транспортной полиции Сибири передано в суд

Сибирь
30 августа, 11:28 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, августа. /ТАСС
Андрей Марченко предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 3,5 млн рублей и получении взятки
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НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) Андрей Марченко предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 3,5 млн рублей и получении взятки. Вместе с ним по делу проходит директор строительной компании СМУ-21.

"Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу", - сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, в 2011 году между управлением на транспорте МВД России по СФО и ООО "СМУ-21" было заключено три госконтракта на ремонт в помещениях кинологического отделения на общую сумму около 6,5 млн рублей. При этом необходимость производства ряда работ отсутствовала, поскольку они были выполнены ранее. Несмотря на это, Марченко принял работы в полном объеме; ООО "СМУ-21" из федерального бюджета были перечислены деньги, из которых 1,5 млн рублей, по версии следствия, Марченко оставил себе.

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Также в 2011 году между управлением транспортной полиции и ООО "СМУ-21" заключены госконтракты по капитальному ремонту подпорной стенки, расположенной на территории базы флота на общую сумму около 5,2 млн рублей. Несмотря на то, что часть работ не была выполнена, обвиняемый их принял, и строительной компании из бюджета была перечислена вся сумма, из которой 2 млн рублей Марченко и директор ООО "СМУ-21" присвоили себе.

Кроме того, за создание условий, способствовавших безусловной победе ООО "СМУ-21" в аукционах, проводимых управлением, Марченко получил от директора компании взятку в виде ремонта своего дома на сумму не менее 60 тыс. рублей.

Марченко и директор строительной компании обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также в получении (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Причастность обвиняемого к хищению выявлена в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и отдела собственной безопасности "Сибирь" РУСБ Главного управления собственной безопасности МВД России.

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