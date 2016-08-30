Семь сельских депутатов в Новосибирской области лишились постов за сокрытие доходов

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области добилась прекращения полномочий семи депутатов муниципальных образований Новосибирской области. Во всех случаях причиной стало неисполнение установленной законом обязанности по представлению сведений о доходах, расходах и имуществе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"По итогам проверки установлено, что семь депутатов Зудовского, Кунчурукского, Ояшинского, Боровского, Егоровского сельсоветов, г. Болотное и Болотнинского района указанную обязанность не исполнили. Прокурором района направлены семь представлений в соответствующие советы депутатов", - говорится в сообщении.

В результате пять сельских Советов депутатов в июле 2016 года по представлениям прокурора приняли решение о сложении полномочий депутатов, а представители города Болотное и Болотнинского района отказались выполнить требования, сочтя нормы законодательства о противодействии коррупции несправедливыми. Их полномочия были прекращены по решению суда.

Ранее после проверок региональной прокуратуры своих мандатов уже лишились четверо депутатов в Кыштовском, двое в Новосибирском и один в Искитимском районах области.