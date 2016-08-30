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Четыре школы в Новосибирской области впервые проведут тестирование электронных учебников

Сибирь
30 августа, 13:33 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, августа. /ТАСС
Тестирование продлится с 1 сентября по 1 октября 2017 года, в течение этого времени школам предстоит разработать специальные учебно-методических пособия
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НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Четыре школы Новосибирской области, три в областном центре и одна в городе Искитиме, в течение будут тестировать электронные учебники. Соглашение об этом подписано между областным Министерством образования, науки и инновационной политики и Новосибирским филиалом компании "Ростелеком", сообщили сегодня в министерстве.

"В рамках соглашения к реализации предлагается проект по апробации электронных форм учебников издательства "Просвещение" в четырех образовательных организациях Новосибирской области", - уточнили в ведомстве.

В рамках соглашения "Ростелеком" передает во временное бесплатное пользование 105 планшетных компьютеров с установленными на них электронными учебниками.

Тестирование продлится с 1 сентября по 1 октября 2017 года. В течение этого времени школам предстоит разработать специальные учебно-методических пособия, необходимые для сопровождения образовательного процесса при использовании электронных учебников.

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