Почтамт обратился в полицию после обнаружения выброшенных писем в забайкальском лесу

ЧИТА, 30 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Руководство почтамта Могочинского района Забайкальского края обратилось в полицию по факту нарушения тайны переписки после того, как в лесу были найдены выброшенные почтальоном письма, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В полицию поступило заявление о факте нарушения тайны переписки. Проводится проверка", - сказали в ведомстве.

Пресс-секретарь УФПС Забайкальского края (филиал ФГУП "Почта России") Мария Козлова заявила, что "вся письменная корреспонденция, найденная в могочинском лесу, доставлена адресатам", а почта намерена добиваться возбуждения уголовного дела против бывшей сотрудницы.

О выброшенных письмах и документах ранее написал в своем блоге глава Могочинского района Дмитрий Плюхин. "Мне позвонили возмущенные жители Могочи и сообщили, что нашли в лесу за городом целые кучи писем, бумаг и документов, которые были выброшены работниками почты", - написал он. Плюхин добавил, что впоследствии в лесу было найдено еще несколько мест, "куда была переадресована наша с вами корреспонденция". "Это свинство! Люди пишут письма, отправляют, покупая марки, оплачивают услуги доставки, а работники почты просто выбрасывают это в лес", - добавил глава района.

После случившегося сотрудницу почты уволили.