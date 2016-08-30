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Забайкалье планирует развиваться на основе соглашений с КНР, доложила Жданова Путину

Сибирь
30 августа, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Врио губернатора попросила главу государства взять этот проект под его личный патронаж, президент обещал подробнее обсудить предложение
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© AP Photo/Eugene Hoshiko

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Забайкальский край планирует подготовить план развития региона, в основе которого будет торгово-инвестиционное соглашение с Китаем, доложила президенту России Владимиру Путину временно исполняющая обязанности губернатора края Наталья Жданова.

"Чтобы выйти из той сложной финансовой и экономической ситуации, которая на сегодня, к сожалению, сложилась в крае, нужно предпринимать серьезные действия, а именно, искать внутренние источники экономического роста, вообще перенастраивать всю систему", - сказала она. По ее мнению, "нужно разумно опираться на соседство с нашим приграничным соседом (Китаем) и более интенсивно, более активно выстраивать взаимодействие на региональном и на приграничном уровне". "Для этого мы предлагаем разработать комплексный план развития Забайкальского края, который будет способствовать его социально-экономической стабилизации", - заявила Жданова.

Она предполагает, что "основой этого плана может стать именно торгово-инвестиционное соглашение с нашим китайским соседом". "То есть очень четко выстраивается связка - интеграция России в АТР, развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, развитие российско-китайских региональных связей", - заметила врио губернатора.

Жданова попросила главу государства взять данный проект под его личный патронаж. Путин обещал подробнее обсудить предложение.

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