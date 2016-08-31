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Видеонаблюдением не оснащены 40% образовательных учреждений Новосибирска

Сибирь
31 августа, 8:44 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, августа. /ТАСС
Ранее министр образования и науки Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил журналистам, что системами видеонаблюдения в регионе охвачены 90% школьников
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Около 40% образовательных учреждений Новосибирска на данный момент не оснащены системами видеонаблюдения. Об этом сообщил в ходе заседания городской антитеррористической комиссии заместитель начальника департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

"На сегодняшний день в 305 образовательных учреждениях города установлены системы видеонаблюдения, что составляет 60% от общего количества образовательных учреждений", - сказал он, отметив, что сюда входят не только школы, но и детские сады и другие образовательные учреждения.

В то же время, он назвал очень высокой динамику оснащения видеокамерами учреждений образования. В этом году системами видеонаблюдения оснащены 53 школы и детских сада, а до конца года они появятся еще в 20. Из городского бюджета на эти цели выделено 42 млн рублей. Также в работе по обеспечению учреждений системами безопасности участвуют попечительские советы. Сроков оснащения системами видеонаблюдения всех учреждений Ахметгареев не назвал.

На прошлой неделе министр образования и науки Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщил журналистам, что системами видеонаблюдения в регионе охвачены 90% школьников. Школы, где обучаются оставшиеся 10% детей, будут оборудованы ими в течение ближайшего учебного года.

Ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева в своем первом публичном выступлении подвергла критике обеспечение безопасности в школах, отметив, что в них отсутствуют тревожные кнопки, видеокамеры и заборы. В числе проблемных регионов Васильева назвала и Новосибирскую область.

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