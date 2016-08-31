Крупную партию раритетов пытались вывезти из России граждане Китая

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ЧИТА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Граждане Китая пытались вывезти из России крупную партию раритетов - скрипки, напольные часы, самовары, подсвечники, кувшины и книги. Всего 172 килограмма. Обнаружить контрабанду удалось на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска Забайкальск, сообщила пресс-служба Читинской таможни.
"Раритетные вещи граждане КНР не задекларировали и не предъявили должностным лицам таможенного поста разрешительных документов, выданных Министерством культуры РФ на их вывоз. Вещи изъяты и будут направлены на экспертизу", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что старинные предметы, которые, возможно, представляют историческую ценность, обнаружили в багаже граждан КНР во время таможенного оформления автомобиля, следовавшего из России в Китай.
Вывоз культурных ценностей через таможенную границу РФ осуществляется на основании свидетельства, выдаваемого Министерством культуры России или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы.