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Крупную партию раритетов пытались вывезти из России граждане Китая

Сибирь
31 августа, 9:00 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Старинные предметы, которые, возможно, представляют историческую ценность
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ЧИТА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Граждане Китая пытались вывезти из России крупную партию раритетов - скрипки, напольные часы, самовары, подсвечники, кувшины и книги. Всего 172 килограмма. Обнаружить контрабанду удалось на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска Забайкальск, сообщила пресс-служба Читинской таможни.

"Раритетные вещи граждане КНР не задекларировали и не предъявили должностным лицам таможенного поста разрешительных документов, выданных Министерством культуры РФ на их вывоз. Вещи изъяты и будут направлены на экспертизу", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что старинные предметы, которые, возможно, представляют историческую ценность, обнаружили в багаже граждан КНР во время таможенного оформления автомобиля, следовавшего из России в Китай.

Вывоз культурных ценностей через таможенную границу РФ осуществляется на основании свидетельства, выдаваемого Министерством культуры России или его территориальными органами по результатам проведенной экспертизы.

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