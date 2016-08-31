Ученые из 14 стран смогут исследовать Арктику на трех станциях Томского госуниверситета

ТОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Ученые из 14 стран смогут приступить к исследованию Арктики на трех исследовательских станциях Томского госуниверситета (ТГУ) благодаря гранту программы Европейского союза "Горизонт 2020". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Три исследовательские станции ТГУ - в пойме Оби, на Алтае и Ямале - станут доступны для ученых со всего мира. Исследователи ТГУ, в свою очередь, получат аналогичную возможность проводить научные исследования на 76 станциях, расположенных в 14 странах мира", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что, в частности, зарубежные исследователи на станциях ТГУ впервые получат возможность систематически изучать территорию Сибири с точки зрения изменения климата. "А томские ученые смогут сравнивать данные о таянии льда, его структуре, загрязнении и другие параметры в разных точках планеты - например, на Алтае и Шпицбергене. При этом все исследования будут проводиться по общей методологии, а результаты - открыты всем участникам консорциума", - отметили в вузе.

Программа "Горизонт 2020" общим объемом финансирования 80 млрд рублей направлена на поддержку исследований и инноваций. В рамках программы международной сети исследований и мониторинга в Арктике INTERACT выделено 10 млн евро на четыре года. Этот консорциум объединяет 47 партнерских организаций из 14 стран мира, а Россию представляют всего четыре участника, в том числе ТГУ. На долю Томского университета, как одного из основных участников, приходится почти четверть миллиона евро. Ранее в INTERACT входила только одна станция ТГУ - "Актру".

"Станции ТГУ "Актру", "Кайбасово" и "Ханымей" будут обеспечивать участникам доступ на территорию, а также к базам данных и иным материалам, накопленным научными группами университета, участвующими в проекте. Кроме того, ученые ТГУ будут выполнять специфические научные задачи по заказам и методикам партнеров", - отметили в вузе.

Цель проекта INTERACT - создание потенциала для выявления, анализа, прогнозирования и оперативного реагирования на различные изменения в окружающей среде и землепользовании в Арктике. Одна из основных программ, способствующих реализации этой цели - программа транснационального доступа, включающая свободный доступ к оборудованию и данным, а также финансирование командировок на станции для ученых. Координатор проекта - нобелевский лауреат Терри Каллаган, профессор Университета Шеффилда и ТГУ, член Шведской королевской Академии наук.