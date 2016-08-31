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Убийство 10-летнего мальчика и ранение его 12-летней родственницы расследуют в Забайкалье

Сибирь
31 августа, 9:55 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
По версии следствия, неизвестный нанес детям множественные удары
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ЧИТА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Уголовное дело возбуждено по факту жестокого убийства 10-летнего мальчика и покушения на убийство его 12-летней родственницы в Читинском районе Забайкальского края, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Вечером во вторник местные жители отправили детей на дачный участок, расположенный неподалеку от дома, чтобы полить урожай. Спустя три часа ребята не вернулись домой и не вышли на связь, родственники пошли их искать. Дети нашли родители в теплице на том же участке с множественными ранами", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, неизвестный нанес детям множественные удары. От полученных травм мальчик скончался на месте, потерпевшая девочка госпитализирована.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. К расследованию подключились опытные следователи-криминалисты регионального СУ СК РФ, они работают на месте происшествия.

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