Альпинисты-верхолазы смонтировали акустические панели в Новосибирской филармонии

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Альпинисты-верхолазы смонтировали акустические панели в концертном зале им. Каца Новосибирской государственной филармонии, сообщила в среду журналистам генеральный директор филармонии Татьяна Людмилина. Специалисты обещают, что зал будет звучать на уровне лучших мировых образцов.

"Мы смонтировали 31 акустическую панель, технически работы были очень сложны: мы подобрались к святая святых - несущим конструкциям потолка, и закреплять их было чрезвычайно трудно. Для работ была приглашена специальная бригада альпинистов-верхолазов со специальным разрешением на подобную деятельность", - сказала она.

Людмилина подчеркнула, что работы продолжались два летних месяца и завершили третий этап акустического обустройства зала. Всего за три этапа было установлено 88 акустических штор и панелей, которые могут двигаться, менять угол наклона в зависимости от того, какая музыка будет звучать на сцене, а также регулировать под определенные концерты атмосферное давление и влажность. Она отметила, что панели сделаны по специальному заказу в Новосибирске.

Первым испытанием для акустической системы стала запись Новосибирским симфоническим орекстром трех балетов Петра Чайковского для корейской труппы Universal Ballet. Один из самых известных российских звукорежиссеров Павел Лаврененков (Москва), который записывает симфонический оркестр, отметил, что теперь зал Новосибирской филармонии получил возможность звучать, как лучшие мировые концертные залы. "Зал прекрасный, но были большие проблемы с акустикой, когда не было щитов: он "гудел", было много лишних звуков, что мешало и артистам на сцене, и зрителям", - пояснил он. Специалист подчеркнул, что сейчас все кардинально изменилось: щиты гасят звуковые волны определенной длины, оркестр звучит "прозрачно", получился "баланс инструментов", запись оркестра стала идеальной.

Государственный концертный зал имени Арнольда Каца, построенный в 2013 году, стал первой в истории Новосибирска площадкой, построенной специально для концертов академической музыки. Общая площадь зала составляет 21,5 тысяч квадратных метров, зал рассчитан на тысячу с лишним зрителей, в том числе на людей с ограниченными возможностями.