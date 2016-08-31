Особый противопожарный режим отменили в Бурятии, где стихли лесные пожары

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УЛАН-УДЭ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Бурятии отменило в среду особый противопожарный режим, который действовал в республике с 25 апреля из-за природных пожаров, сообщила пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
"Отмена особого противопожарного режима связана со стабилизацией лесопожарной обстановки", - отмечается в сообщении.
По данным на утро среды, в Бурятии зарегистрировано два действующих пожара на общей площади около 3 га в Курумканском и Северо-Байкальском районах.
В этом году леса Бурятии начали гореть с апреля. За четыре месяца на территории региона было зарегистрировано более 580 очагов. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 148 тыс. га.