Симфонический оркестр Новосибирска запишет балеты Чайковского для корейской труппы

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новосибирский академический симфонический оркестр Новосибирской филармонии произведет запись музыки к трем балетам Петра Чайковского - "Спящая красавица", "Щелкунчик" "Лебединое озеро" по заказу корейской труппы Universal Ballet (Сеул). Об этом сообщил журналистам дирижер Михаил Грановский, под руководством которого происходит эта работа.

"Это наш второй проект, который мы делаем совместно с симфоническим оркестром для корейской труппы в Сеуле. Первая запись - также на музыку Чайковского - имела огромный успех. Поэтому они снова обратились ко мне с просьбой записать все балеты Чайковского", - сказал он.

Маэстро добавил, что сложность работы заключается в том, что симфонический оркестр никогда не исполнял полностью музыку к балетам, только отдельные фрагменты, и этот репертуар для них нов. Кроме того, музыку записывают в тех темпах, которые нужны корейским хореографам, и они сильно отличаются от канонической версии Петипа и Вайнонена.

Однако, подчеркнул Грановский, корейская сторона категорически настояла на том, чтобы музыку играл новосибирский оркестр. "Такая работа очень полезна для повышения уровня оркестра, и я вижу их огромное желание исполнять эту выдающуюся музыку", - подчеркнул Грановский.

В создании записи принимают участие балетмейстер Universal Ballet Лиу Бингсиан, который будет работать с записью в своих постановках, и главный звукорежиссер Концертного зала им. Чайковского (Москва) Павел Лаврененков.

У истоков сеульского Universal Ballet в 1990 году стоял народный артист СССР, один из виднейших советских хореографов Олег Виноградов. В настоящее время он репетирует балет "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, премьера которого откроет 72-й сезон в Новосибирском театре оперы и балета 13 сентября. Спустя полвека он возвращается на сцену театра, первый раз балет в постановке Виноградова в Новосибирске увидели в 1965 году.