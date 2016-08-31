Никарагуа интересуется сибирскими разработками в области медицины и сельского хозяйства

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Новосибирск будет налаживать с Республикой Никарагуа сотрудничество в области медицинских технологий и сельского хозяйства, а также в сфере спорта и туризма. Центральноамериканская страна заинтересована в импорте сибирских технологий и создании совместных компаний, сообщил в ходе встречи с мэром Новосибирска Анатолием Локотем личный секретарь президента Республики Никарагуа по вопросам национальной политики Пол Оквист.

"Мы знаем, что здесь есть медицинские инновации, в которых мы очень заинтересованы. Нас также интересует сотрудничество в областях энергетики и сельского хозяйства. После решения транспортных проблем, организации прямых рейсов в Никарагуа мы могли бы предложить и сотрудничество в области туризма", - сказал Оквист.

По его словам, сейчас обстановка во многих странах, ставших традиционными центрами туризма, неспокойная, поэтому заменить их могла бы Никарагуа. Оквист также отметил, что Никарагуа заинтересована в налаживании торговли с российскими регионами. "Мы импортируем зерно, а вы импортируете мясо. Мы могли бы найти обоюдную пользу в этом направлении", - сказал он.

Локоть, в свою очередь, предложил помощь в организации посещения делегацией Никарагуа новосибирских институтов СО РАН и СО РАСХН и других учреждений, чтобы они могли подробнее ознакомиться с интересующими их технологиями. Кроме того, мэр положительно отозвался о подписании договора о побратимстве с одним из городов Никарагуа.

Делегация Никарагуа также встретилась сегодня с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Особое внимание уделялось развитию сотрудничества в области туризма. Меняйло выразил мнение, что жителям республики, возможно, будет интересно "увидеть настоящую сибирскую зиму, попробовать себя в зимних видах спорта", сообщает сегодня аппарат полпреда.

Никарагуа - государство в Центральной Америке с населением около 6 млн человек. Основу экономики страны составляет аграно-промышленный комплекс - выращивание кофе, бананов, тростникового сахара, кукурузы, табака, а также переработка импортного пищевого сырья.