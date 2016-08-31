Омская область к 2018 году рассчитывает обновить кинозалы во всех районах

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Омской области рассчитывают к концу 2017 года обновить кинозалы во всех 32 районах по программе Фонда кино. В залах установят оборудование для демонстрации кино в цифровом формате с возможностью показа 3D, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства культуры.

"Всего в 2016 году победителями конкурсного отбора (Фонда кино) стали 19 муниципальных районов Омской области. В 2017 году планируется проведение следующего этапа конкурса. Работа направлена на то, чтобы уже до конца следующего года обновленные кинозалы открылись во всех 32 муниципальных районах Омской области", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, местные власти при поддержке регионального правительства готовят залы, а на средства Фонда приобретается экран, кинооборудование, комплект оборудования для реализации билетов, а также прокатная лицензия на отечественные фильмы. Обновление каждого зала обходится в пределах 5 млн рублей. "Причем это не просто киноаппараты, а цифровое кино с 3D", - пояснил собеседник агентства.

Один из подобных залов откроется в поселке Большеречье 3 сентября. Местный кинотеатр "Космос" со зрительным залом на 300 мест был открыт еще в ноябре 1964 года. За счет федеральных средств в этом году для него приобретено оборудование, теперь кинозал готов к демонстрации фильмов. Кроме организации кинопоказа, на его базе организована работа культурно-досугового центра, творческих коллективов.