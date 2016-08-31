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Житель Томской области получил 15 лет за избиение до смерти участника контрольной закупки

Сибирь
31 августа, 14:16 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 31, августа. /ТАСС
В мае 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 47-летнему мужчине в его же квартире не менее 17 ударов
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ТОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Шегарский районный суд Томской области приговорил к 15 годам колонии местного жителя, который до смерти избил участника контрольной закупки контрафактного алкоголя, проведенной полицией, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Установлено, что в мае 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 47-летнему мужчине в его же квартире не менее 17 ударов", - говорится в сообщении.

Потерпевший накануне происшествия участвовал в проводимой сотрудниками полиции "контрольной закупке" контрафактного алкоголя, в результате стражи порядка привлекли к административной ответственности знакомую подсудимого.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, и приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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