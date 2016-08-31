Новосибирский оперный театр планирует очередную реконструкцию за 76 миллионов рублей

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) объявил конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ начальной стоимостью 76,1 млн рублей. Об этом говорится в информации, опубликованной в среду на сайте госзакупок.

О каком помещении идет речь, и какого рода работы планируется проводить в нем, в конкурсной документации не говорится. В театре ТАСС отказались комментировать этот вопрос, директор НОВАТ Владимир Кехман пообещал предоставить информацию позже.

Согласно конкурсной документации, заявки на конкурс заказчик рассмотрит 23 сентября 2016 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 76,1 млн рублей.

Владимир Кехман, занявший пост директора театра в 2015 году, провел в здании несогласованный ремонт, затронувший фойе и зрительный зал. Ремонт стоимостью 150 млн рублей стал предметом широкого обсуждения, а поскольку работы в историческом здании театра проводились без согласования с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, ведомство обязало Кехмана вернуть зданию исторический облик к 1 сентября 2016 года.

На этой неделе группа авторитетных новосибирских архитекторов обратилась в прокуратуру области с заявлением о том, что все действия директора свидетельствуют о том, что исполнять требование он не собирается. Как сообщили ТАСС в прокуратуре, это обращение передано в Управление по охране объектов культурного наследия.