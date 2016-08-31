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Новосибирский оперный театр планирует очередную реконструкцию за 76 миллионов рублей

Сибирь
31 августа, 13:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, августа. /ТАСС
О каком помещении идет речь и какого рода работы планируется проводить в нем, пока неизвестно
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НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) объявил конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ начальной стоимостью 76,1 млн рублей. Об этом говорится в информации, опубликованной в среду на сайте госзакупок.

О каком помещении идет речь, и какого рода работы планируется проводить в нем, в конкурсной документации не говорится. В театре ТАСС отказались комментировать этот вопрос, директор НОВАТ Владимир Кехман пообещал предоставить информацию позже.

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Согласно конкурсной документации, заявки на конкурс заказчик рассмотрит 23 сентября 2016 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 76,1 млн рублей.

Владимир Кехман, занявший пост директора театра в 2015 году, провел в здании несогласованный ремонт, затронувший фойе и зрительный зал. Ремонт стоимостью 150 млн рублей стал предметом широкого обсуждения, а поскольку работы в историческом здании театра проводились без согласования с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, ведомство обязало Кехмана вернуть зданию исторический облик к 1 сентября 2016 года.

На этой неделе группа авторитетных новосибирских архитекторов обратилась в прокуратуру области с заявлением о том, что все действия директора свидетельствуют о том, что исполнять требование он не собирается. Как сообщили ТАСС в прокуратуре, это обращение передано в Управление по охране объектов культурного наследия.

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