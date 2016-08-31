Фестиваль науки в Новосибирске поддержит программу реиндустриализации экономики области

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /Корр. ТАСС/. Региональный фестиваль науки пройдет в Новосибирске 27-28 сентября под девизом "Наука: образы будущего". Об этом сообщил министр образования, науки и инновационной политики области Сергей Нелюбов в ходе заседания рабочей группы по подготовке и проведению фестиваля.

"Основная тема фестиваля, который пройдет в Новосибирске 27-28 сентября - "Наука: образы будущего". Данная повестка поддерживает задачи программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. А также задачи по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году, сформулированной Агентством стратегических инициатив (АСИ) в проекте "Национальная технологическая инициатива", - сказал министр.

Кроме того, отметил он, формируя программу фестиваля, организаторы учли космическую тематику VI Всероссийского фестиваля науки.

Центральной площадкой фестиваля традиционно станет Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН. Также на базе вузов и на других площадках - школах, технопарках, музеях, зоопарке, планетарии - пройдет более 200 мероприятий, среди которых лекции известных ученых, мастер-классы, выставки, круглые столы, лабораторные практикумы. В рамках мероприятия пройдет фестиваль науки EUREKA!FEST, его основная тематика будет посвящена так называемым нейронаукам: нейробиологии поведения, нейрогенетике, нейрофизиологии.

Традиционный академический час для школьников, в рамках которого известные ученые читают лекции детям, пройдет в том числе и в районах области. А в этом году его было решено провести и для педагогов. "В первую очередь фестиваль рассчитан на молодежь, формированию у нее мотивации к занятиям научными исследованиями, повышению инновационной активности в научно-технической сфере, а также популяризация науки", - подчеркнул Нелюбов.

В 2014 году Новосибирск стал центральной региональной площадкой IV Всероссийского фестиваля науки, на его мероприятиях побывало более 50 тысяч человек. В 2015 году около 6 тысяч человек приняли участие в областном фестивале науки, около 200 мероприятий прошли на 30 площадках. Партнерами фестиваля, организованного по инициативе правительства региона при поддержке СО РАН, стали 25 организаций.