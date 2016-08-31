Экс-глава спортклуба под Новосибирском получил срок за гибель 2 человек при падении Як-52

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НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Суд приговорил к 3,5 годам колонии бывшего начальника "Новосибирского авиационного спортивного клуба ДОСААФ России" Сергея Сметанина по делу о гибели двух человек при возгорании и крушении учебного Як-52 в Бердске, сообщили в пресс- службе главного военного следственного управления СК РФ.
"Приговором суда Сметанину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и права занимать должности, связанные с управлением юридическими лицами, на срок 2 года. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что 7 августа 2014 года Сметанин в нарушение требований, с целью получения прибыли для учреждения допустил к полетам самолет, у которого истек срок свидетельства летной годности. Помимо этого, в полет было выпущено неисправное воздушное судно.
В результате при выполнении учебного полета на аэродроме Бердск-Центральный у самолета Як-52 произошло возгорание в зоне моторного отсека, отказал двигатель, из- за чего судно потерпело крушение. В нем погибли летчик-инструктор и курсант Сибирского авиационного кадетского корпуса.