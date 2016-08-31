Первая в Сибири служба "112" заработает в Новосибирской области с сентября

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Служба вызова экстренных служб в Новосибирской области по единому номеру 112 заработает в Новосибирской области уже с 1 сентября. Она станет первым подобным проектом в Сибирском федеральном округе и позволит повысить скорость реагирования на вызовы на 20-40%, сообщил ТАСС начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

"Усиленные тренировки по работе операторов службы "112" мы проводим уже три месяца. Они прошли достаточно эффективно, поэтому уже с 1 сентября начинаем работать в официальном режиме, то есть не проводя тренировок, а отрабатывая ситуации по факту", - сказал он.

Глава регионального МЧС напомнил, что в декабре 2015 года готовность службы к запуску проверила государственная комиссия. По итогам испытаний система была признана соответствующей техническому заданию и проекту; на отдельные доработки был дан весь 2016 год. "Основная сложность заключалась в приобретении узла обеспечения вызовов экстренных оперативных служб. Это узел, который коммутирует на себя все звонки сотовых операторов и позволяет, в том числе, определять местонахождение звонящего", - добавил Орлов, уточнив, что на сегодняшний день все рекомендации госкомиссии исполнены.

Главным преимуществом системы является повышение скорости оперативного реагирования за счет выработки единого алгоритма работы оператора и автоматизации ряда процессов. "Мы прописывали сокращение времени от 20 до 40%. То есть, если сейчас у нас время реагирования подразделений по городу в среднем 6-7 минут, то при наличии этой программы мы думаем, что сократим его до порядка 5 минут", - заключил собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, номер 112 объединил службу пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, газовой сети, "Антитеррора", а также службы реагирования в чрезвычайных ситуациях. Служба будет работать круглосуточно, в четыре смены, в каждой смене - 23 человека, в том числе психолог и специалист со знанием английского языка. Хранение и обработка информации будет осуществляться в специально построенном Центре обработки данных. На создание системы было потрачено более 300 млн рублей из федерального и областного бюджетов.