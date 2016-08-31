Эксперт: на "кладбище динозавров" в Кузбассе необходимо начать раскопки на новом участке

КЕМЕРОВО, 31 августа. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Изучение нового участка на Шестаковском комплексе в Кемеровской области, где находится так называемое "кладбище динозавров", помогло бы ученым сделать сравнительный анализ отложений и, возможно, увеличить площадь раскопок. Об этом ТАСС сообщил эксперт по палеонтологии Министерства культуры РФ, старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН Евгений Мащенко.

"На Шестакове-3 (где с 2014 года ведутся раскопки - прим. ТАСС) наиболее интересны верхняя треть отложений, где больше всего останков. Поэтому интересно было бы для сравнительного анализа отложений изучение нового участка, который раньше не исследовался", - сказал он.

Этим летом раскопки провели - от верхнего горизонта до нижнего. "Удалось увидеть, что отдельные кости динозавров находятся и в нижних слоях тоже - был обнаружен фрагмент скелета пситтакозавра (динозавр мелового периода - прим. ТАСС). Это говорит о том, что нижняя часть представляет собой прибрежно-морские отложения, куда выносились кости животных - здесь уже находили окаменелые следы волновой ряби. Установлено, что ранее здесь была лагуна", - добавил Мащенко.

По его словам, перспективы изучения в Шестакове необозримы. "Это местонахождение действительно уникально. Научная работа может проводиться неограниченное время, здесь еще очень много материала и есть возможность его исследовать: район расположен удобно - есть сообщение с поселками, есть дорога. Это очень многое определяет, потому что очень много различных мест в Сибири, которые не изучаются либо даже неизвестны из-за того, что до них трудно добраться. Шестаково повезло в этом смысле", - отметил он.

Об открытиях

Шестаковский комплекс получил известность в середине прошлого века, за 60 лет там были найдены останки восьми динозавров - от мелких хищников до 30-метровых зауроподов. Однако наиболее ценная находка - полные скелеты пситтакозавров сибирских. Обнаруженные скелеты были вывезены из области, так как исследования проводили ученые Новосибирска, Томска и Москвы.

Кемеровский краеведческий музей в конце 2013 года получил лицензию на проведение палеонтологических раскопок. Летом 2014 года прошла первая масштабная экспедиция, во время которой и удалось найти останки группы пситтакозавров (14 особей). Этим летом исследователи, предположительно, обнаружили останки симметродонта - млекопитающего мезозойской эры.

Как уточнил Мащенко, если анализы в лаборатории подтвердят это, то находку можно будет считать уникальной. "Раньше находили только фрагменты челюсти, сейчас - фрагменты скелета: есть задние конечности, таз, другие косточки", - добавил он.