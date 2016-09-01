Новый гемодиализный центр открылся в Туве

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КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Современный гемодиализный центр для оказания помощи больным с хронической почечной недостаточностью открылся в Кызыле. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тувы.
"Новый гемодиализный центр в Кызыле - это настоящий прорыв на фронте модернизации нашей системы здравоохранения. Сегодня своими глазами увидел, какой должна быть медицина ХХI века", - сказал глава региона Шолбан Кара-оол на открытии центра.
Центр оснащен 17 аппаратами "искусственной" почки, планируется их увеличение до 27. Средняя стоимость одного аппарата - 2,5 млн рублей. До открытия медучреждения больные получали помощь в отделении программного гемодиализа республиканской больницы №1, где всего девять диализных мест. Имеющееся оборудование часто выходило из строя из-за повышенной нагрузки: больные получали лечение в 4-5 смен ежедневно.
По данным ведомства, лечения предварительно ожидают 80 пациентов, диализную процедуру в новом центре в день будут проходить по 40 человек.